اسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020

شهدت اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه، استقرار بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بجميع البنوك الماضية، وسط ارتفاعات تحققها منذ مطلع الأسبوع الماضي.





أسعار الدولار ارتفاعات متواصلة :

وصعد سعر الدولار الامس الاثنين تسجيل ارتفاعات جديدة بقيمة قرشا واحدا.

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك:





وافتتحت اسعار الدولار في البنوك المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على الأتي:

في بنك عودة سجل 15.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التى حققها في البنك المصري الخليجي، وبنك مصر ايران ، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك الأهلى الكويتي ، والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولى وبنك الاسكندرية.





وبلغ سعر صرف الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الألى اليوناني 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.