اسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
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شهدت اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه، استقرار بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بجميع البنوك الماضية، وسط ارتفاعات تحققها منذ مطلع الأسبوع الماضي.

 


أسعار الدولار ارتفاعات متواصلة :

 

وصعد سعر الدولار الامس الاثنين تسجيل ارتفاعات جديدة بقيمة قرشا واحدا.

 

 

 

 

 

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك:


وافتتحت اسعار الدولار في البنوك المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على الأتي:

 

 

 

في بنك عودة سجل 15.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التى حققها في البنك المصري الخليجي،  وبنك مصر ايران ، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك الأهلى الكويتي ، والمصرف المتحد  والبنك التجاري الدولى  وبنك الاسكندرية.

 


وبلغ سعر صرف الدولار نحو   15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الألى اليوناني 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.  


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