اسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020
شهدت اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه، استقرار بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بجميع البنوك الماضية، وسط ارتفاعات تحققها منذ مطلع الأسبوع الماضي.
أسعار الدولار
ارتفاعات متواصلة :
وصعد سعر الدولار الامس الاثنين تسجيل ارتفاعات جديدة بقيمة قرشا واحدا.
اسعار الدولار اليوم
الثلاثاء بالبنوك:
وافتتحت اسعار الدولار
في البنوك المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على الأتي:
في بنك عودة سجل 15.67
جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التى حققها في البنك المصري
الخليجي، وبنك مصر ايران ، وبنك التعمير
والاسكان ، والبنك الأهلى الكويتي ، والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولى وبنك الاسكندرية.
وبلغ سعر صرف الدولار
نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وسجل في
البنك الألى اليوناني 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
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