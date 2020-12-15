أكرم فريد ينتهى من مونتاج "صابر وراضي" وينتظر موعد عرضه

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى المخرج أكرم فريد من عمليات المونتاج المتعلقة بفيلمه الجديد "صابر وراضي"، ومن المُقرر عرض الفيلم بالسينمات خلال الأيام المقبلة، وأحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي حول سائق راضيًا عن حياته، يلعب دوره الفنان "أحمد آدم"، كما أنه يعمل لدى رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، التي تعمل عنده رزان المغربى، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنساني.

فيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، فريدة ويوسف حسام، يسرا مسعودي، محمد مهران، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد آدم السينمائية فيلم "قرمط بيتمرمط"، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، بطولة صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، مي سليم، دينا فؤاد.

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