رئيس جامعة حلوان يفتتح عددا من المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بزيارة لكليتي التمريض والصيدلة لافتتاح مجموعة من المعامل والمراكز البحثية كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والأستاذ الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.
وبدأ سيادته بزيارة كلية التمريض حيث التقى الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، تلى ذلك افتتاح معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة والتى تواكب أحدث التقنيات العالمية، حيث تحتوى على نماذج تدريب وتقييم والأدوات اللازمة لجميع الإجراءات التمريضية كافة التي يتم تدريب الطلبة عليها وهى مزودة أيضا بكاميرات لتدريب الطلاب عن بعد وتسجيل كل الإجراءات بالصوت والصورة أثناء عملية التقييم، مما يساهم فى رفع الكفاءة التدريبة لأعضاء هيئة التدريس وتيسير عملية التدريب والتقييم للطلبة وتتيح هذة المعامل أيضا فرصة التدريب المستمر مما يؤهل الطالب لإنجاز المطلوب بخطوات صحيحة في وقت محدد.

و أثناء زيارته لكلية الصيدلة التقي رئيس جامعة حلوان بالأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، حيث تفقد سيادته معامل الكلية المحدثة" معمل التحاليل الدقيقة في المجال الصيدلي" الذى يعد واحدا من المعامل الطلابية والبحثية المهمة والمتخصصة فى التدريب على استخدام أحدث أجهزة التحاليل للمستحضرات الدوائية مما يساهم في ضبط الصناعات الدوائية ومراقبة الجودة والحد من ظاهرة الغش الدوائي.
و قد تم تمويل إنشاء المعمل من خلال مشروعات الخطة الاستراتيجية للجامعة من أجل دعم مقومات التعليم الطلابي والبحث العلمى بالكلية، ويقدم المعمل عددا من الدورات التدريبية في مجال التحليل الدقيق للمستحضرات الطبية، كما تسعى الكلية إلي أن يصبح معملا مرجعيا للتحاليل الدقيقة الخاصة بالمستحضرات الصيدلية وتقديم هذه الخدمة إلي الشركات العاملة في صناعة الدواء كمساهمة من الجامعة في تنمية مقومات صناعة الدواء في مصر.

تبع ذلك افتتاح وحدة LCMass أو وحدة الفصل الكروماتوجرافي السائل المقترن بمطياف الكتلة (LC-MS) والتى تحتوي على أحدث الأجهزة التى تستخدم في تحديد مكونات العينات وتقدير كمياتها حتى في حال تواجدها بكميات ضئيلة جدا وتقدم الوحدة خدماتها للباحثين في مختلف الجامعات والمراكز البحثية لتحديد مكونات المستخلصات الطبيعية وتحديد التركيب الكيميائي للمركبات المصنعة وغيرها من الاستخدامات التي تخدم تطوير الأدوية بمختلف أنواعها.

كذلك افتتح رئيس جامعة حلوان مركز التميز العلمي بمبنى (و) وهو واحد من عشرين مركز تميز علمي على مستوي الجمهورية قام بتمويلها صندوق العلوم وتنمية التكنولوجيا من خلال مشروعات تنافسية، حيث فاز بهذا المشروع الدكتور سامح سرور، الأستاذ بكلية الصيدلة، ويضم المركز وحدة زراعة أنسجة ومعمل لإنتاج البروتين في البكتريا ووحدة تنقية البروتينات ووحدة تكوين البلورات ودراستها وكذلك وحدة المعلوماتية الحيوية، كما يحتوى المركز علي أحدث الأجهزة لفصل وتنقية البروتينات ودراسة تفاعلها مع الأدوية وتحديد التركيب البلوري للبروتين واستخدام ذلك التركيب في تصميم أدوية جديدة، وقام المركز خلال التشغيل التجريبي له بعقد عدة ورش عمل تدريبية لشباب الباحثين، كما قام بنشر عدد من الأوراق العلمية في كبرى الدوريات العلمية الدولية ويتعاون المركز مع عدد من المجموعات البحثية في أمريكا، انجلترا، بلجيكا، إيطاليا، وفرنسا.

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