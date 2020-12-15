جو بايدن: الديمقراطية الأمريكية أثبتت قوتها وقدرتها على الصمود

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
Advertisements

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الديمقراطية الأمريكية أثبتت قوتها وقدرتها على الصمود.

 

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "حان الوقت لقلب هذه الصفحة ومداواة جراح الأمريكيين".

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن الديمقراطية أمريكا

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ أقل من ساعتين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 22 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ 40 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

تظاهرات في ولاية أريزونا الأمريكية أمام بعض مراكز الاقتراع

بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بـ4 آلاف و430 صوتا

بايدن يعمق الفارق بينه وبين ترامب في ولاية جورجيا

مركز إديسون للأبحاث: بايدن يحصل على 49.5% مقابل 48.7% لترامب في أريزونا

عاجل.. فوز "بايدن" بمنصب رئيس أمريكا

عاجل.. بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان