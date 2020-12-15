الأول من نوعه في مصر.. افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس

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تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي انشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.



بحضور الدكتور سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رنا الهلالي مدير المركز، الاستاذ عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء، الاستاذ اميرة رفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء،

د. دينا عبد الوهاب، دينا محسن من صندوق عطاء،

ا.كوينسي ديرمودي مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة اميديست، ا. مروة احمد منسق وزارة التضامن الاجتماعي، د. حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية، ا. رامز ماهر المدير التنفيذي لشركة حلم، ايمان نصر مدير المشروع، ياسمين عمرو منسق المشروع بشركة حلم، ا. اجلال شنودة، مها الهلالي من المجلس القومي للإعاقة.



واكد ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة مسجلة علي ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلاب ذوى الاعاقة، مشيرا انه من حقهم في التعليم والتعلم.



كما اشاد ا. د ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات بالمشروع الذي يأتي ضمن مبادرة اميديست للتعليم العالي المصري الامريكي، والذي يشمل ٥ جامعات هم عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة بالإضافة إلى جامعة اسيوط، مشيرا ان مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة هو اول مركز يتم افتتاحه علي مستوي الجامعات الخمس.



و اشاد ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تحقق اليوم من افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرا الي ان الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من ادارة الجامعة، موضحا انهم يتمتعون بقدرات وابداعات، طاقات ايجابية بالعديد من المجالات، وهو مايعكس اهتمام الدولة بهم، كما وجه سيادته الي ضرورة التعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة



ودعا ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.



واوضحت ا.كوينسي ديرمودي مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة اميدايست بدأ برامجه في مصر منذ عام 2015 ويستهدف 27 محافظة وما يزيد عن 600 طالب، واضافت انه سوف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطويرهم، لكي يكونوا مساويين للطلاب الاخرين، كذلك اتاحة البرامج والابنية الخاصة بهم، الي جانب التسهيلات المناسبة لكي يستطيعوا تحصيل دراستهم الجامعية بشكل جيد.



واعربت ا. ليزلي ريد مدير برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر عن سعادتها بافتتاح اول مركز لرعاية الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس، الذي يعد اول مركز من خمسة مراكز سوف يتم افتتاحها علي مستوي الجامعات المصرية، مشيرة ان البرنامج المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد قام بتخريج عدد من الطلاب ذوي الإعاقة الذين استطاعوا ان يلتحقوا بكليات الاعلام وذلك لارل مرة، كما ان منهم من استطاع ايجاد فرص عمل جيدة، معربة ان امالها ان يستطيع المركز احداث طفرة في المجتمع المصري.



اشارت ا. د رنا الهلالي مدير المركز، ان المركز يسعى إلى دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي تشمل توفير مترجمي لغة إشارة داخل المحاضرات أو اى فاعلية داخل الجامعة، توفير مرافقين، توفير تسهيلات الفصل الدراسى لضمان الحصول على تجربة المحاضرة كاملة والوصول إلى الحد الأقصى للاستفادة مثل منح الطالب أماكن يستطيع الرؤية فيها بشكل مناسب، مرافق لتدوين الملاحظات وأخرى حسب الاحتياج المختلف لكل طالب، توفير النصوص البديلة كطباعة المواد بطريقة برايل، بالإضافة إلى تيسير الامتحانات كتوفير وقت إضافى، تحويل الامتحان إلى الكترونى، لجان خاصة وأخرى بما يتناسب مع كل طالب وبالتنسيق مع أستاذ المادة، الي جانب تقديم التدريبات المختلفة للموظفين، أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتوعية عن الإعاقة، تقديم ورش عمل مختلفة لجميع الطلاب، دعم إدارة الجامعة والموظفين والطلاب لتفعيل عمليات الدمج المطلوبة وإزالة الحواجز التي تحد من دمج الطلاب ذوي الإعاقة.



ويهدف المركز الي نشر ثقافة الاتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب، تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للتعامل مع طلاب ذوي الاعاقة، اتاحة سبل العملية التعليمية وسبل التقييم للطلاب لتوائم احتياجاتهم بدون المساس بجودة التعليم ذاته بالإضافة إلى تحسين البيئة التعليمية



كما يقوم المركز بالتواصل مع مختلف الكليات للتأكد من وصول المواد العلمية للطلاب الكترونيا، التأكد من عمل لجان خاصة للطلاب ذوي الإعاقة أثناء الامتحانات، وزيادة مدة الامتحان في حالة الاحتياج، وتوفير من يختص بقراءة الامتحانات للطلاب وكتابة الإجابات أيضا للطلاب اذا تطلب الامر وكذلك القيام بعمل دورات توعية وورش عمل للساده أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة؛ كما يقوم المركز بالعمل على إصلاح المنظومة التعليمية لتيسير أمور طلاب ذوي الإعاقة دون تمييزهم عن سائر الطلاب والعمل علي حل مشاكل الطلاب كلا على حده لتيسير الأمور عليهم وذلك للوصول للهدف من العملية التعليمية، عمل اختبارات ذكاء واختبارات للسلوك التكيفي لبعض طلاب الإعاقة الذهنية وعمل جلسات دعم نفسي للطلاب، إتاحة جميع مباني الحرم الجامعي لتكون مهيئة للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض الطلاب الذين تحتاج حالتهم الصحية او النفسية على أطباء متخصصين بالمستشفى الجامعي.



كما قام المركز بإنجاز عدد من المهام في الفنرة السابقة منها الانتهاء من اللائحة التنفيذية، عمل قاعدة بيانات الكترونية للطلاب المستفيدين، تجهيز المركز بأجهزة الكمبيوتر والفرش المكتبي، عمل اختبارات ذكاء حديثة للطلاب، كما تم عمل مسح ميداني لخمسة كليات بالتعاون مع مؤسسة عطاء وتم توفير عدد من الكراسي بالمقاس للطلاب من ذوي الاعاقات الحركية.