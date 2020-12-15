أزمة تهدد منتخب مصر للشباب أمام ليبيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أمل الحلفاوي
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أكد وليد ماهر المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني للشباب، أن هناك ثلاث حالات من لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تحولت نتيجتهم الي سلبية، وسيخضون لقاء ليبيا بشكل طبيعي.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "مازالنا نحتاج إلى 4 لاعبين آخرين، من أجل خوض لقاء ليبيا القادم، والمسحة الأخيرة ستحسم الأمر في مسألة خوض المباراة من عدمها".

وعبر عن تفائله، بسبب الروح الكبيرة للاعبين قبل مباراة ليبيا غدا، على الرغم من صعوبة الموقف الذي نمر به.

وأوضح أن عبدالستار صبري سيخوض مباراة ليبيا كمديرا فنيا للمنتخب الوطني للشباب، في ظل إصابة ربيع ياسين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعدم قدرته على التواجد في المنطقة الفنية.

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