موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة منافسه بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، يوم الخميس المقبل الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وستكون المباراة في إستضافة فريق بيراميدز، على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

وتبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

وكان فريق الزمالك تمكن من الفوز في أولى جولات الدوري المصري الممتاز امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، بينما خسر بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

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