حجز محاكمة محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي للحكم 22 فبراير

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح الشيخ زايد، حجز محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب على "هيفاء" بمبلغ 63 مليون جنيه لجلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم

وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.

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