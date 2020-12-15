ديزني تؤكد عدم تقديم بديل لتشادويك بوسمان في دور "تتشالا"

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أكدت شركة ديزني أنها لن تقدم ممثل بديل للنجم الراحل شادويك بوسمان، ليجسد بدلا منه شخصية الملك تتشالا في افلام بلاك بانثر المقبلة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن بوسمان، جسد شخصية الفهد الاسود، في مجموعة من افلام عالم مارفل السينمائي، قبل ان يغيبه الموت خلال عام 2020.

وستقدم ديزني شخصية جديدة كليا، ترتدي زي بلاك بانثر في الأفلام المقبلة، بديلة عن بوسمان.

