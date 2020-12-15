حلا الترك تحبس والدتها بسبب 200 ألف دينار!





كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بعد الحكم عليها بالحبس سنة، تفاصيل القضية التي رفعتها ابنتها عليها، مشيرة إلى أنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.





ودعت الساير من جانبها، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل الأزمة بينها وبين ابنتها.





وشددت على أنها لا تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة، ولكنها بانتظار الحصول على النفقة من زوجها السابق ووالد حلا محمد التر