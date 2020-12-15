حلا الترك تحبس والدتها بسبب 200 ألف دينار!

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بعد الحكم عليها بالحبس سنة، تفاصيل القضية التي رفعتها ابنتها عليها، مشيرة إلى أنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.

ودعت الساير من جانبها، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل الأزمة بينها وبين ابنتها.

وشددت على أنها لا تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة، ولكنها بانتظار الحصول على النفقة من زوجها السابق ووالد حلا محمد التر

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ 38 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 12 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان