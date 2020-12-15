ريهام سعيد تعتذر للمشاهدين عن حلقة "صيد الثعالب" المثيرة للجدل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
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اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد، للمشاهدين عن حلقة "صيد الثعالب" المثيرة للجدل والتي تسبب في هجوم عليها ووصل إلى حد التحقيق معها بواسطة المجلس الأعلى للإعلام وتغريم قناة "النهار" التي تطل عبر شاشتها.

وأكدت خلال برنامج "صبايا الخير" المذاع على فضائية "النهار": أنها لم تعد بعد عام للشاشة لإثارة المشاكل وأنه ليس فى نيتها ذلك كما يعتقد البعض.

وجددت اعتذارها لجمعيات الرفق بالحيوان، قائلة لها إن غلطتها التى وقعت فيها أنها لم تركز على خطأ  الصيد الجائر.

يذكر أن "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

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