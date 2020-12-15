المخرج محمد العدل: "صاحب المقام" أهم عمل قدمته حتى الآن





أكد المخرج محمد العدل أنه يعتبر فيلم "صاحب المقام" أهم عمل قدمته حتى الآن ويحبه جدا، كما سعد بالعمل مع المؤلف الكبير إبراهيم عيسى، مشيرًا إلى أن الفيلم شارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم.





وقال في تصريحات صحفية، أن المنتج الشجاع أحمد السبكي تحمس للفيلم رغم أنه يعلم أنه فيلم ذو طابع خاص وليس تجاريا أو مضمون الربح، لكن الجميع تحمس للفيلم.







