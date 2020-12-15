موعد مباراة بورتو ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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اصطدم يوفنتوس الإيطالي بفريق بورتو البرتغالي، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الجاري 2020/2021.

وتم إجراء القرعة بمدينة نيون السويسرية، حيث أجريت بين 16 نادياً، وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.
تأهل يوفنتوس لهذا الدور، باحتلاله صدارة المجموعة السابعة، على حساب برشلونة وفرينكفاروزي ودينامو كييف.

بينما بلغ بورتو هذا الدور، بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الثالثة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، وأمام مارسيليا الفرنسي وأوليمبياكوس اليوناني.

ويستضيف ملعب "دراجاو" مواجهة الذهاب بين الفريقين، مساء الأربعاء 17 فبراير القادم، على أن تلعب مباراة العودة بملعب أليانز بمدينة تورينو، في مساء يوم الثلاثاء 9 مارس.

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