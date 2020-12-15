موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3.

أخبار تهمك

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 19 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ 36 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان