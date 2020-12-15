أول تعليق من بيب جوارديولا على مواجهة مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:08 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مواجهة بوروسيا مونشنجلاباخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيب جوارديولا عن مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد ويست بروميتش بالدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا: "تعلمت من فترة تواجدي في ألمانيا، أن هذا الفريق كبير ويملك تاريخًا، هذا نادٍ أحترمه كثيرًا ويملك الجودة وجمال كرة القدم".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "لقد نجحوا في التأهل من مجموعة تضم ريال مدريد وإنتر وشاختار، مع تقديم مباراتين مذهلتين أمام شاختار، وهذا يظهر جودتهم، ما يشغلني هو الوصول في أفضل شكل ممكن لشهر فبراير عند مواجهتهم".

وأتم مدرب مانشستر سيتي حديثه عن مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ بدوري أبطال أوروبا، موضحا أنه شاهد
بعض اللقطات للفريق الألماني ولكن ليس كثيرًا، مشيرا إلى أن فريقه سيبدأ العمل من الآن لتلك المواجهة.

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