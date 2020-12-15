أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

كشف أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن مصير التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأبيض، وعن موقف بعض المعاريين.





وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة المقاولون العرب كانت صعبة لأنها جاءت بعد الإخفاق الأفريقي وبعد الإخفاق في كأس مصر والخصم كان صعب ولكن الثلاث نقاط مهمة للغاية".





وتطرق أشرف قاسم في حديثه إلى ملف تجديد فرجاني ساسي: "الكابتن أيمن يونس عقد جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله واتفقوا إلى صيغة للتجديد".





وواصل: "فرجاني ساسي جدد مع الزمالك في جلسة أيمن يونس شفويًا والتجديد الرسمي بعد انهاء بعد البنود البسيطة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".





وأكمل: "رزاق سيسيه مستمر في صفوف الاتحاد لنهاية الموسم والنادي السكندري لن يفرط في خدماته نهائيًا وده اعتقادي".





وأتم: "لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه".



