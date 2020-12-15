آمور: برشلونة سيقاتل أمام باريس سان جيرمان

تحدث جويليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية لنادي برشلونة، أن مباراة باريس سان جيرمان ستكون مختلفة تمامًا، وذلك عندما يواجه العملاق الكتالوني نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال آمور، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن نعرف باريس جيدًا، لديهم بعض اللاعبين الاستثنائيين".





وتابع: "في باريس يريدون القتال من أجل دوري أبطال أوروبا.. في الموسم الماضي اقتربوا من الفوز باللقب، ويريدون الظهور بشكل أفضل هذه المرة.. لكن سيكون لدينا ما نقوله في هذه المواجهة".





وواصل: "سنقاتل كالعادة، في هذه الجولات يمكنهم أن يمنحوك ترشيحا أكثر أو أقل، اعتمادا على اللحظة التي يعيشها الفريق.. لكن الظروف ستكون مختلفة تمامًا في فبراير ومارس عن الحالية، سنرى كيف سنصل لذلك التوقيت".





وأتم: "من المهم أن نصل بشكل جيد، في حالة بدنية وعقلية مثالية.. على سبيل المثال يبدو أن نيمار يشعر بعدم الراحة، لكن من المحتمل أن يكون في ظروف لائقة في وقت المباراة.. ونحن نأمل أيضًا استعادة بعض المصابين".