تعليق مانشستر سيتي على مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث تكسيكي بيجريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تكسيكي بيجريستين في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنتم تعرفون مدى صعوبة التأهل إلى هذه المراحل من البطولة، يمكنكم رؤية الأندية الأخرى الموجودة هنا في تلك القرعة، لقد عانوا للوصول إلى هذه المرحلة".

وتابع: "تلعب الفرق الكبرى في ألمانيا مثل هذه المباريات بطريقة مفتوحة تمامًا، وتعتمد على كرة القدم الهجومية، ونحن كذلك نحب المباريات المفتوحة".

وواصل: "علينا أن نكون أفضل منهم، عليك أن تكون جيدًا في الدفاع والهجوم".

وأكمل: "أحب اللعب ضد الأندية الألمانية لأن كرة القدم التي يمكن أن نقدمها للمشاهدين وللناس في منازلهم، ستكون رائعة".

وأضاف: "نريد أن نفوز ونكون أحد أفضل الفرق في أوروبا ونمضي قدمًا في البطولة، لقد أصبحت هذه المنافسة صعبة للغاية، يمكنك أن ترى مرحلة المجموعات، والأندية الجديدة قادمة، الجميع يزداد قوة ويصبح الأمر أكثر صعوبة في مرحلة خروج المغلوب".

وأتم: "علينا أن نسلط الضوء على مدربهم ماركو روزه، إنه أحد أفضل المدربين ويحبه الكثير من الأندية في أوروبا، إنه يلعب كرة قدم جيدة".

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 17 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان