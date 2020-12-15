بشرى سارة لنادي بايرن ميونيخ بعد وقوعه أمام لاتسيو في دوري الأبطال

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أقيمت أمس الإثنين مراسم سحب قرعة، دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.

وأوضحت القرعة، اصطدام بايرن ميونخ الألماني حامل لقب المسابقة، بنظيره لاتسيو الإيطالي، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الأمر بشرى سارة لجماهير البايرن، حيث كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الفريق الألماني لم يتلق أي هزيمة في آخر 8 مباريات لعبها أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت أن بايرن ميونيخ نجح في تحقيق 6 انتصارات وتعادل مرتين، حيث يمتلك سجلاً مميزًا أمام أندية الدوري الإيطالي في المباريات الأخيرة التي جتمعه بهم.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ كان قد تمكن من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تتصدر المجموعة الأولى، بينما صعد لاتسيو كوصيف للمجموعة السادسة.

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