الزمالك : هناك خطوات لعودة العلاقات والروح الرياضية مع الأهلي

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات وتعزيز الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





وقال سالم في تصريحات نقلتها إذاعة أون سبورت:"ستكون هناك خطوات لعودة العلاقات والروح الرياضية مع الأهلي والتواصل والتنسيق وستظل المنافسة داخل المستطيل الأخضر فقط".





وأضاف:"أحب الزمالك ولكني أحترم الجميع ودوري سيكون هو تطوير الموقع والجريدة والتنسيق بين إدارة فضائية النادي وإدارة الزمالك وسوف يظل فتحي سند في منصبه في الفضائية".





وتابع:"جريدة النادي تحتاج إلى تطوير قوي وسوف أختار منظومة إعلامية قوية للعمل معي وسأكون المتحدث الرسمي لمجلس إدارة القلعة البيضاء".





واختتم سالم تصريحاته قائلاً:"الفوز الذي حققه الزمالك على المقاولون في ضربة البداية في الدوري في غاية الأهمية، حيث منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس وتأكيد وجود حالة من الاستقرار في النادي".



