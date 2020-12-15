ضربة موجعة للأهلي بسبب أجايي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تلقى الأهلي ضربة موجعة بسبب إصابة نجم الفريق النيجيري جونيور أجاي لفترة طويلة، حيث سيفقد المارد الأحمر خدمات نجمه النيجيري لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أن أجايي يعاني من تمزق والتهابات في الوتر الوحشي وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس وسيحتاج إلى تدخل جراحي وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه لفترة قد تصل إلى ما يقرب من 3 شهور.

ومازال أجايي غائب عن مباريات القلعة الحمراء منذ مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا التاسع له في تاريخه.

أخبار تهمك

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان