بوتراجينيو عن مواجهة أتلانتا : هدفنا التأهل ونعلم ما تعنيه هذه البطولة لنا

صرح إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد أن هدفهم التأهل من مواجهة أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وأنهم يعلمون ما تعنيه هذه البطولة لهم.





وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا):"أتالانتا فريق يتمتع بعقلية دفاعية وهجومية كبيرة، يبحثون دائمًا عن التسجيل في أرض المنافس، سيتعين علينا الحفاظ على حضورنا وتركيزنا".





وأضاف:"نمتلك حماس كبير ونعلم ما تعنيه هذه البطولة بالنسبة للملكي، سنفعل كل ما بوسعنا لنكون حاضرين في قرعة ربع النهائي، مبارياتنا الأخيرة كانت جيدة، الأربعاء الماضي عشنا حالة توتر لكننا ظهرنا بشكل طيب والهدف هو التأهل".





وتابع:"أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون ريال مدريد على ما يرام وبذلك ستكون هناك ضمانات للفوز".





وأردف قائلاً:"الأمر الأساسي هو أنه إذا كان ريال مدريد قويًا مع وجود جميع اللاعبين المستعدين، فهذا سيخدمنا للتركيز على خصائصنا وشخصيتنا التي يظهرها الفريق دائمًا في هذه المباريات، ثم سيأتي إقصاء أتالانتا على هذا النحو".





واختتم بوتراجينيو تصريحاته قائلاً:"شخصية الفريق ظهرت بعد خسارة مباراتين متتاليتين، دائمًا هناك حديث عن سبب حصول ريال مدريد على بطولات كثيرة ولهذا السبب كلما كان الموقف أكثر صعوبة، كان الرد أفضل في الملعب".



