عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

وتلقت غرفة عمليات النجدة، في محافظة القاهرة، بلاغا باندلاع حريق هائم في سوق الحي العاشر، ودفعت الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء أسامة فاروق مساعد أول وزير للحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





هذا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.