عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حريق في سوق الحي العاشر بمدينة نصر.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، في محافظة القاهرة، بلاغا باندلاع حريق هائم في سوق الحي العاشر، ودفعت الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء أسامة فاروق مساعد أول وزير للحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

هذا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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مدينة نصر سوق العاشر حريق الحي العاشر حريق

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