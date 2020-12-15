عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
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أثبت المجمع الانتخابي، فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بـ306 أصوات، وقابل 232 صوتا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية فيي خبر عاجل.
يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالما شكك في نتيجة الانتخابات، وقدم العديد من الدعاوى القضائية للتشكيك في النتيجة، ومحاولة إعادة فرز الأصوات في بعض الأماكن مرة أخرى.
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