فضل شاكر يتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "ابقى قابلني"





الاغنية من كلمات عمرو المصري، الحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.



ولاقى العمل رواجا واسعا وأصداء إيجابية من قبل الجماهير، التي أعربت عن تعطشها لصوته، وحصدت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة.



تجدر الإشارة الى ان فضل كان قد طرح أغنية بعنوان للحين عايش باللهجة الخليجية ونالت إعجاب الجمهور.

طرح الفنان ​اللبناني فضل شاكر،​ أغنيته الجديدة "​ابقى قابلني"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.