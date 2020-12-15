أحمد عبد الرؤوف يفجر مفاجأة حول رحيله عن الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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فجر أحمد عبد الرؤوف المدرب العام السابق لنادي الزمالك، مفاجأة عن رحيله عن تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب نادي التعاون السعودي.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات إذاعية لبرنامج في الاستاد، "رحلت رفقة أمير عبدالعزيز عن تدريب نادي الزمالك بفعل فاعل، وكان المتسبب في رحيلنا عن النادي هو فاروق جعفر الذي أقنع مرتضى منصور بضرورة رحيلنا وجلب جهاز جديد".

وأشار، " فاروق جعفر طلب رحيلنا عن النادي لعدد من الأسباب، قد يكون أهمها عدم تصعيد نجله إلى الفريق الأول فترة تواجدنا مع باتريس كارتيرون، لكن الأمور كانت صعبة، خاصة وأن سيف نجله كان مركزه ممتلئ ولا يمكن تصعيده".

وواصل،" كنت على علم برحيل عن نادي الزمالك، لأنني عشت هذه التجربة مع ميتشو بعد الهزيمة أمام نادي مازيمبي الكونغولي، وكان فاروق جعفر متواجد في النادي في هذا الوقت وحدثت العديد من المشاكل والأزمات".

واختتم،"فاروق جعفر هو من طلب قدوم البرتغالي جايمي باتشيكو الي نادي الزمالك، وبعد ذلك خرج إلى الإعلام ليهاجمه ".

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