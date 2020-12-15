ميدو يكشف كواليس ما حدث في الزمالك عقب الخروج من كأس مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس ماحدث من قبل عبدالحليم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عقب خروج الفريق أمام نادي طلائع الجيش فى بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " عبدالحليم علي دخل في نوبة من البكاء عقب نهاية مباراة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر، وتأثر بالموقف بعد توديع النادي للبطولة".

وأكد ميدو أن نادي الزمالك اتفق على صرف مستحقات اللاعبين كاملة قبل مباراة بيراميدز القادمة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز  والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان نادي الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش، بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يلتقي الفريق العسكري مع الأهلي في المباراة النهائية ويتوج الأحمر بطلا للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

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