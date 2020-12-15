حسن أبو الروس لـ"الفجر الفني": مكنتش مصدق نفسى لما وحيد حامد طلع يعرفني.. ونفسي أقدم أكشن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان حسن أبو الروس، عن سعادته الشديدة بتواجده فى ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى أقيمت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.

وكشف حسن أبو الروس لـ"الفجر الفني"، عن سبب حضوره الندوة، قائلا: "شرف كبير ليا أن أقعد قدام واحد فى قيمة أستاذ وحيد وجيت الندوة عشان أشوف الراجل اللي متعنا بأفلامه وأعماله".

وتابع: "أنا مصدقتش نفسى لما الأستاذ وحيد حامد طلع يعرفني وشاف (مسلسل 100 وش) وأنا بحب كل أفلامه وأعماله واتربيت عليها زي الإرهاب والكباب ومعالي الوزير وغيرها".

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن يقدم عمل أكشن، مشيرًا إلى أنه يريد أن يقدم كل الأدوار وليس الكوميدي فقط، لأنه ممثل ويريد أن يظهر جميع إمكانياته للجمهور.

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ب 100 وش من بطولة أسر ياسين ونيللي كريم و غيرهم من النجوم.



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