يتقاضى معاشًا قيمته 6 آلاف جنيه.. مفاجأة في قصة عجوز طنطا مشرد (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
مشرد طنطا
مشرد طنطا
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك بلاغًا جاء إلى فريق التدخل السريع، عن وجود مواطن يفترش الطريق ويعيش حالة مزرية، مشيرًا إلى أن الفريق أعد معه الإجراءات لاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، فوجد أنه سليم وغير مصاب بالفيروس.

وتابع "أبوالمجد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن فريق التدخل السريع عرض على هذا الشخص، الإقامة في بعض الأماكن الخاصة بالدولة، وتوفير له الملبس والمأكل بشكل مجانًي تمامًا، ولكنه لم يستجب، لذلك شك في هذا الرجل، معقبًا: "بعد ما زنقته في الكلام شوية، قال أنا باخد معاش 1200 جنيه، قولت له في أماكن سياحية بتبدأ بـ800 جنيه إقامة كاملة، ولكنه رفض" 

وأشار  رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه قام بالكشف على تأمينات هذا الرجل، من خلال إرسال صورة بطاقة القومي للتأمينات، معقبًا: "كان بيحصل على معاش يقدر بـ6105 كل شهر، لافتَا إلى أن هذا الرجل عمره يقدر بـ80 عامًا، ولكن صحته جيدة، معقبًا: "في ناس علقت، وقالت في حد معاشه في الدولة 6 آلاف جنيه.. المعاش ياسادة بعد سن الـ60 في خلال 10 سنوات بيتضعاف ما يقرب من 3 أو 4 أضعاف".

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