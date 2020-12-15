"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

Advertisements



كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان مصر تشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الجرارة بقيمة 4 درجات، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح القادم من الصحراء الغربية هو الذي يؤدي إلى انخفاض متوسط الرؤية، وعلى السادة الذي يعانون من الحساسية تجنب الخروج قد المستطاع.



وتابع "شاهين"، أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ غدًا بشكل خفيف، ويم الأربعاء ستكون الأمطار متوسطة في أوقات متفرقة، وذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية ستكون غدًا، ويوم الأربعاء ستكون ذروة الأمطار على القاهرة بشكل متوسط.



ولفت إلى أن فصل الشتاء لم يبدا بعد، وسيبدأ في يوم 21 ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة عدم تخفيف الملابس على الإطلاق خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض درجة الحرارة نتيجة قدوم فصل الشتاء.



اقرأ أيضا:



نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا للرمال والأتربة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) مساءً على مناطق من القاهرة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





