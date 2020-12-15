اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابات لاعبي منتخب الشباب قبل مباراة ليبيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف جمال محمد عضو اللجنة التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابات لاعبين منتخب الشباب قبل مباراة ليبيا في إطار منافسات بطولة كأس شمال أفريقيا والتي تقام أحداثها على الأراضي التونسية.

وقال نائب اللجنة الخماسية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " لاعبو منتخب الشباب لم تظهر عليهم أي أعراض إطلاقا، وسوف يخضعون لمسحة جديدة اليوم الثلاثاء، وهي التي ستحسم موقف مباراة ليبيا".

وأضاف، " الأولوية بالنسبة لنا هي سلامة لاعبي المنتخب الوطني للشباب، وتحدثت مع الاتحاد الإفريقي، وأخبروني بأن الحد الأدنى لعدد اللاعبين هو 15 لاعب".

وواصل، "سأسافر صباح اليوم إلى تونس من أجل متابعة تطورات أزمة منتخب الشباب".


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