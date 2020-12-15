حقيقة تقديم شكوي ضد فاروق جعفر

أكد أحمد مصطفي عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، على أن فاروق جعفر أحد أبناء ميت عقبة ولم يحدث ضده أي شكواه لوزير الشباب والرياضة.









وقال مصطفي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "أنا الى مربي جعفر داخل الزمالك، وبالطبع ولم يحدث أنني تقدمت بشكوة ضده لأشرف صبحي وزير الرياضة".









وأضاف: "نسعي خلال الفترة المقبلة لعودة الانضباط والأخلاق مرة أخري إلى الزمالك واللاعبين قادرين على إسعاد الجماهير هذا الموسم".





وفاز الزمالك وديا على فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 بخمسة أهداف دون رد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري



