هيئة المتاحف: "نقل المومياوات هيكون يوم مختلف في تاريخ مصر" (فيديو)

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، إن التجهيزات الخاصة بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة تجري على قدم وساق، معقبًا: "إن شاء الله هيكون يوم مختلف في تاريخ وحياة المصريين" .





وتابع "غنيم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن نقل المومياوات سيكون في موكب مهيب، لنقل الملوك والملكات من متحف التحرير لمتحف الحضارة، وسيكون هذا الحدث قريبًا، إذا لم تؤثر أزمة كورونا بشكل سلبي على هذا الحدث.



