موسيماني يكشف رد فعل الأهلي في اللقاء الأول

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاعره عندما تلقى عرض النادي الأهلي لتولي تدريبه.

وأكد موسيماني خلال تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس المذاع على "دي إم سي"، أنه كان يمتلك عرضًا من الوداد المغربي، وأنه تلقى غناء من مشجعي المغرب وهو بالشئ الذي لا يصدق لأنها محصلتش مع أي أحد من قبله.

وأضاف: "عندما جائتني مكالمة الأهلي حاولت التأكد منها ومديرة أعمالي وهي زوجتي تأكدت أن الاتصال أصلي وصحيح وتم عمل مكالمات فيديو مع أمير توفيق الذي تفاوض معي، أعتقد أنه كان قرارًا سهلًا جدًا تدريب الأهلي والذي خسرت أمامه وفزت عليه أيضًا".

وتابع: "النادي الأهلي كان يحتاج من يفوز معهم بالبطولة الإفريقية، والكابتن محمود الخطيب قال لي أنت الشخص المناسب للفوز باللقب الإفريقي".

وأكمل: "لقد منحني كل الدعم ومجلس الإدارة الذي أحتاجه ولا يوجد أمامي شيء أشتكي منه في الأهلي، وكنت أعرف لاعبي الأهلي جيدًا لأني لعبت ضدهم".

واختتم: "عندما قام الكابتن محمود الخطيب بتقديمي لهم كنت أعرفهم بالأسم وأرقام التيشيرتات بتاعتهم، وكانت حاجة سهلة وهما كانوا متفاجئين أنى عارفهم بالاسم ومش ذكاء ولكن علشان لعبت ضدهم، واللاعبون كانوا عارفين طريقتي ولذلك حصل انسجام سهل بيننا، وهما كانوا عارفين أنى متواجد في القاهرة للفوز بالبطولة الإفريقية".

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