مكالمة مزيفة.. موسيماني يكشف مفاجأة خلال مفاوضاته مع الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يتخيل أو يتوقع تدريب الأحمر في لحظة تصوير جمهور الأحمر له خلال تدريبه صن داونز لكنه كان يدرك أنه يمكن للحلم أن يتحقق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "كنت عارف أنه في يوم من الأيام سينتهي المطاف بي هنا في مصر وتدريب الأهلي".

وتابع: "لا بد أن أتقدم بالشكر هنا للكابتن محمود الخطيب الذي وثق في قدراتي، في وقت صعب لتولي مسئولية الأهلي قبل نصف نهائي افريقيا".

وأضاف: "قرار رحيلي عن صن داونز كان صعبًا حيث فزت معهم بـ11 بطولة وعشت في النادي لسنوات، لكن تدريب الأهلي نقلة نوعية وتطور في مسيرتي المهنية".

واختتم: "عندما تلقيت مكالمة من النادي الأهلي لم أتخيل وفوجئت وقتها بعرض القلعة الحمراء حيث كانت مفاجأة لي وقتها وكان هناك شك في البداية بأن المكالمة مزيفة وليست حقيقية حتي تواصلنا مع أمير توفيق عبر الفيديو، كان لدي عروض لتدريب الوداد المغربي لا سيما وأن لي علاقة طيبة مع رئيس النادي وجمهور الفريق الذين يتغني دائمًا بي".

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