أديب مشيدا بـ تركي آل الشيخ: "بيفكر لعودة الحياة" (فيديو)
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، مسابقة المستشار تركي آل الشيخ للأفكار الجديدة، مشيرا إلى أن المستشار تركي أخبره أنهم تلقوا 6 آلاف فكرة، واختاروا منهم 11 فكرة حتى الآن.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ أكد له أن الأفكار التي تلقوها عظيمة، وجديدة، لافتا إلى أن "آل الشيخ" يعلم أن المجتمع السعودي شاب، ويريد أن ينفذ أفكارهم، معقبا: "الطريقة دي حلوة وعجباني".
وأضاف الإعلامي: "أنا مبسوط من الناس اللي بتفكر لعودة الحياة.. تركي آل الشيخ بيفكر لعودة الحياة مرة أخرى، وهذا ما نحتاجه خاصة بعد بدء طرح لقاحات كورونا".
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