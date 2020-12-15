أديب مشيدا بـ تركي آل الشيخ: "بيفكر لعودة الحياة" (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، مسابقة المستشار تركي آل الشيخ للأفكار الجديدة، مشيرا إلى أن المستشار تركي أخبره أنهم تلقوا 6 آلاف فكرة، واختاروا منهم 11 فكرة حتى الآن.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ أكد له أن الأفكار التي تلقوها عظيمة، وجديدة، لافتا إلى أن "آل الشيخ" يعلم أن المجتمع السعودي شاب، ويريد أن ينفذ أفكارهم، معقبا: "الطريقة دي حلوة وعجباني".



