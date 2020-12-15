أحمد عبد الرؤوف يشيد بدور مرتضي منصور

أحمد عبد الرؤوف يشيد بدور مرتضي منصور
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
غدير أحمد
Advertisements
أشاد احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي قام به مرتضى منصور للتطوير بالقلعة البيضاء خلال الفترة السابقة.
وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم:عيشت فترة طويلة في الزمالك "كنا بنتقطع" على الفضائيات ولم ينصفنا احد.
وأضاف: لا ادافع عن مرتضى منصور بدافع "المجاملة" فهو ليس في منصبه، ولكني عاصرت معه اشياء جيدة للغاية، وعدم الاستقرار الحالي سيصل بنا الى نقطة لا نريدها.
وواصل:" منصور كان يتحمل اي خسارة، ولكن يجب ان يعلم اللاعبين انهم سيتحملوا نتائجهم بعد ذلك، واذا اردت التحدث عن منصور فحدثني عما قدمه للنادي وليس عن شخصيته مع الاخرين.
وتابع:إذا لم يستطع المجلس القادم تحقق ماحققه مرتضى منصور بالتأكيد سوف نتمنى عودته".
وأتم: “منصور من أفضل الرؤساء في تاريخ النادي، الفترة الماضية كان مرفوع عليه 300 ألف قضية ووسط كل هذا عمل نادي محترم وكيان وحقق بطولات.