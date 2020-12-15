أحمد عبد الرؤوف يشيد بدور مرتضي منصور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أشاد احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي قام به مرتضى منصور للتطوير بالقلعة البيضاء خلال الفترة السابقة.


وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم:عيشت فترة طويلة في الزمالك "كنا بنتقطع" على الفضائيات ولم ينصفنا احد.


وأضاف: لا ادافع عن مرتضى منصور بدافع "المجاملة" فهو ليس في منصبه، ولكني عاصرت معه اشياء جيدة للغاية، وعدم الاستقرار الحالي سيصل بنا الى نقطة لا نريدها.


وواصل:" منصور كان يتحمل اي خسارة، ولكن يجب ان يعلم اللاعبين انهم سيتحملوا نتائجهم بعد ذلك، واذا اردت التحدث عن منصور فحدثني عما قدمه للنادي وليس عن شخصيته مع الاخرين.


وتابع:إذا لم يستطع المجلس القادم تحقق ماحققه مرتضى منصور بالتأكيد سوف نتمنى عودته".


وأتم: “منصور من أفضل الرؤساء في تاريخ النادي، الفترة الماضية كان مرفوع عليه 300 ألف قضية ووسط كل هذا عمل نادي محترم وكيان وحقق بطولات.

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