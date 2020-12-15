نادية لطفي في مذكراتها التي تنشر للمرة الأولى: نكسة 67 ضربت السينما المصرية في مقتل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة نادية لطفي، في مذكراتها التي تنشرها قناة "الشرق" الإخبارية، لأول مرة، إنها عاصرت مواهب فنية كبيرة، مثل يوسف شاهين وحسن الإمام وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وحسام الدين مصطفى وشادي عبد السلام وحسين كمال، وصولاً إلى جيل الشباب خيري بشارة وعلي عبد الخالق ومحمد عبد العزيز.

وأضافت: كان مؤلفوا هذه الحقبة الخالدة في قيمة علي الزرقاني، وأحمد عباس صالح، والسيد بدير، ومحمد مصطفى سامي، وعبد الحي أديب وجليل البنداري، وحين كان نجوم شباكها محمود مرسي، وفريد شوقي، وأحمد مظهر، وعمر الشريف، ورشدي أباظة ويحيى شاهين، وحتى جيل نور الشريف، وأحمد زكي وحسين فهمي.

وعن نكسة عام 1967 قالت إنها ضربت كل شيء في مصر، وبالطبع امتد تأثيرها إلى السينما، فتراجعت عجلة الإنتاج بشدة وتقلصت الميزانيات واضطر أغلب النجوم للهجرة إلى بيروت بحثاً عن فرصة، واضطر بعضهم للمشاركة في أعمال أساءت إلى تاريخهم أو قل لم تكن تليق بمكانتهم".

وعبرت عن استيائها الشديد قائلة: في تلك الفترة وصلت جرعات الجنس والعري والهزل في أفلام تلك الفترة إلى مستويات غير مسبوقة، وكأنها كانت مخدراً للجمهور لينسى بها مرارة الهزيمة وعلقم الواقع".




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