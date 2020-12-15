ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات صرف مستحقات لاعبي نادي الزمالك المتأخرة لدى إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وموقف الدولي التونسي فرجاني ساسي من التجديد مع القلعة البيضاء.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، أن اللجنة الحالية التي تدير شئون نادي الزمالك ستقوم بصرف مستحقات اللاعبين كاملة قبل مباراة بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها الخميس.

وأوضح أن فرجاني ساسي اقترب من تجديد عقده مع نادي الزمالك بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تجديد اللاعب مع النادي لفترة جديدة حال إتمام كافة الأمور التعاقدية والمالية.

وكان نادي الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على حساب نظيره نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين.



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