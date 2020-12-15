نادية لطفي في مذكراتها: انسحبت من المشهد لحفظ كرامتي وحتى لا أفقد رصيدي في قلوب الناس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت الفنانة نادية لطفي، في مذكراتها التي تنشرها قناة "الشرق" الإخبارية، لأول مرة، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي وصفته بالانسحاب وليس الاعتذار.

وقالت نادية لطفي: "اخترت أن أحترم نفسي وانسحب من مناخ شعرت بأنني غريبة فيه، مناخ مناقض تماماً لمنظومة القيم التي تربيت عليها وعشت فيها وآمنت بها وأيقنت بصوابها"، متابعة: "وصلنا إلى مرحلة سينما البوتيك وأفلام المقاولات فلم يعد لي دور.

وأضافت: اللافت أن حبيبة عمري سعاد حسني مثلما كان دخولها إلى السينما متزامناً مع بداياتي في أواخر الخمسينيات فإنها اتخذت قرارها بالانسحاب معي في التوقيت نفسه تقريباً، فلم نعتزل، بل كان علينا الانسحاب حتى لا نفقد رصيدنا في قلوب الناس وفي تاريخ السينما".
 

أخبار تهمك

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد كريمة لـ "الإبراشي": والله لن تنتزع مني فتوى تخالف شرع الله

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 23 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان