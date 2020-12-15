"إدعم بسنت" يتصدر "تويتر".. وتهديدات بحبس الفتاة.. فما هي القصة؟

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
هالة الشحات
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تصدر هاشتاجا "ادعم بسنت"، و"ميت غمر"، قائمة تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أيام قليلة من واقعة التحرش التي حدثت بمحافظة الدقهلية، حيث تجمع عدد من الشباب وتحرشوا بفتاة في شارع "بورسعيد"، على مرأى ومسمع من الأهالي دون تدخل من أحد.

تحرير محضر بالواقعة
من جانبها، حررت الفتاة محضرًا بتفاصيل الواقعة، لتتحرك قوات الشرطة وتلقي القبض على المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.
 
أصبح أكثر تعقيدا عندما تعرضت الفتاة لتهديدات من قبل أصدقاء وأهالي المتهمين، نشرت نسخة منها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، حيث هددوها بالحبس أو إلقاء حمض الكبريتيك (مية نار) على وجهها لتشويهه.

انقسام رواد الـ"سوشيال ميديا"
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين معارض لموقف الفتاة مدافعا عن المتهمين، مبررًا هذا التصرف بأن الضحية كانت ترتدي ملابس غير محتشمة، وما بين رافض لفكرة التحرش والهمجية التي تعرضت لها الفتاة ومدافعيين عن حريتها في ملابسها وانه غير مسموح بالاعتداء الجنسي علي الفتيات في الشوارع.

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بوابة الفجر الفجر التريندات التحرش ادعم بسنت

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