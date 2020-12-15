"دنيا جديد" لأمير عيد والعسيلي تحتل المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
Advertisements
احتلت أغنية "دنيا جديدة" لأمير عيد ومحمود العسيلي المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب.

ونجحت الاغنية حتى الان من الاقتراب من تحقيق 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي,

كان الفنان أمير عيد، هاجم زميله محمود العسيلى وذلك بسبب "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدويات القصيرة "تويتر".

وكتب عيد: "أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ورد محمود العسيلى على اتهام أمير عيد من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" :" یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي".

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 23 حالة وفاة

منذ 36 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك من جديد للتعاقد مع الساحر في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار متحدثًا عن إصابته: كان من الممكن أن تكون أسوأ

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان