عادل حمودة يوجه نصيحة للمصريين بشأن فيروس كورونا

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك تسابق بين شركات اللقاحات على مستوى العالم وجميع اللقاحات التي بدأت في الاستخدام حصلت على التراخيص الطارئة، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين اللقاح الصيني والأمريكي في التقنية.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اللقاح الصيني اعتمد في استخدامه على نفس التقنية أو الطريقة التقليدية التي تقوم على استخدام فيروس ضعيف أو شبه ميت يعمل على تحفيز المناعة من أجل إنتاج أجسام مضادة.





وأشار إلى أن لقاح فايزر يعتمد على استخدام طريقة جديدة تقوم على حقن الخلية بنوع معين من البروتين من أجل تضليل الفيروس بعيدًا عن خلية الجسم وبالتالي يجري تدميره، متوقعًا أن تكون أغلب هذه اللقاحات لقاحات دورية يتم أخذها كل فترة من الفترات.



