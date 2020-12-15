عادل حمودة يوجه نصيحة للمصريين بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك تسابق بين شركات اللقاحات على مستوى العالم وجميع اللقاحات التي بدأت في الاستخدام حصلت على التراخيص الطارئة، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين اللقاح الصيني والأمريكي في التقنية.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اللقاح الصيني اعتمد في استخدامه على نفس التقنية أو الطريقة التقليدية التي تقوم على استخدام فيروس ضعيف أو شبه ميت يعمل على تحفيز المناعة من أجل إنتاج أجسام مضادة.

وأشار إلى أن لقاح فايزر يعتمد على استخدام طريقة جديدة تقوم على حقن الخلية بنوع معين من البروتين من أجل تضليل الفيروس بعيدًا عن خلية الجسم وبالتالي يجري تدميره، متوقعًا أن تكون أغلب هذه اللقاحات لقاحات دورية يتم أخذها كل فترة من الفترات.

وأوضح أن ظهور اللقاحات لا يجب أن يلغي الكمامة أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الحصول على اللقاح يرفع نسبة الأمان إلى 95% ويعطي قوة ومناعة ولكن مازال الوقت مبكرًا للاستغناء على إجراءات التباعد أو خلع الكمامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 11 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار متحدثًا عن إصابته: كان من الممكن أن تكون أسوأ

منذ أقل من ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 23 حالة وفاة

منذ 35 دقيقة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك من جديد للتعاقد مع الساحر في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

5 لقاحات لـ"كورونا" تظهر في بداية 2021.. تعرف عليها

بعد إعلان شركة فايزر عن لقاح كورونا.. الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

3 مؤشرات تكشف اقتراب ظهور لقاح كورونا.. وتحرك مصري مهم

قطوم: تكلفة لقاحي فايزر ومودرينا ستكون غالية بسبب تقنيته الجديدة المستخدمة

عادل حمودة: بايدن سيأخذ سنة أو سنتين حتى يصلب طوله كرئيس لأمريكا

بشائر سارة بشأن لقاح فايزر وبيونتك ضد كورونا.. اعرفها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 23 حالة وفاة

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان