أبو الدهب: بيراميدز سيواجه صعوبة هذا الموسم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعرب محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، عن إعجابه الشديد بجميع الفرق الصاعدة حديثا التي ظهرت بشكل جيد خلال الجولة الاولى من مباريات الدوري المصري الممتاز.


وقال أبوالدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "فإن لم ينجح بيراميدز فى اعادة ترتيب وتحسين الفريق فانه سيجد صعوبة فى إيجاد مركز متقدم هذا الموسم بالدوري والاتحاد السكندري قدم أمامه مباراة مميزة للغاية".


وأضاف: "ولم يظهر الإسماعيلي بشكل سييء مثلما ظهر فى الموسم الماضي وابرم صفقات مميزة وسيقدم أداء جيد".


وسبق وكشف إتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شعار الدورى المصرى الجديد بعد تعديله، حيث يقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.



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