طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

قالت الدكتورة مها جعفر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب قصر العيني، إنه لا يوجد شيء يدخل جسم الإنسان ولا يكون له آثار جانبية، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا الجديدة لم يتم حصرها بعد.





وأضافت "جعفر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "على المدى البعيد إيه اللي هيحصل.. الله أعلم"، منوهة بأن لقاحي فايزر وموديرنا يعتمدان على آلية تصنيع في منتهى الخطورة، حيث أنه يتخلل خلايا الإنسان ويعمل على تطويعها لإفراز بروتين الفيروس لتحفيز الجهاز المناعي للجسم ضده.



