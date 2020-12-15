أستاذ كبد: تكنولوجيا تصنيع اللقاح الصيني نفس آلية تطعيم شلل الأطفال (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، إنه يؤيد الحصول على لقاح فيروس كورونا فورا، وبدون تردد، مؤكدا أن اللقاحات الصينية والروسية والأمريكية والإنجليزية آمنة جدا، وفعالة بنسبة لا تقل عن 86% وتصل إلى 95%. 

وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الصينيين أجروا أبحاثهم على مليون شخص حصلوا على التطعيم، منوها بأن اللقاحين الصيني والروسي يستخدمون نفس التكنولوجبا لتطعيم شلل الأطفال.

وأكد أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، أنه لا يوجد لقاحات جانبية خطيرة للقاحات الكورونا المطروحة حاليا.

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