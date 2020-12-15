عادل حمودة: بداية ظهور لقاحات كورونا "مفرح".. والإنسانية استردت مشاعرها من جديد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن بداية ظهور اللقاحات على مستوى العالم هو حادث مفرح وذلك بعد ظهور ماجريت كنعان أول امرأة بريطانية حصلت على الفاكسين.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 120 لقاح مازال بعضهم في مرحلة التجارب، مشيرًا إلى أن الجائحة تسببت في فصل العالم عن بعضه.

وأكد الكاتب الصحفي، أن العالم يتسابق للحصول على اللقاح ولا يجب أن يكون هناك حالة أنانية بين دول العالم بل يجب أن يحدث تضامن وتآلف بين دول العالم، مستطردًا: "هناك حالة من حالات التفاؤل بعد ظهور اللقاح والإنسانية استردت مشاعرها".

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