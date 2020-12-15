عادل حمودة: بداية ظهور لقاحات كورونا "مفرح".. والإنسانية استردت مشاعرها من جديد

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن بداية ظهور اللقاحات على مستوى العالم هو حادث مفرح وذلك بعد ظهور ماجريت كنعان أول امرأة بريطانية حصلت على الفاكسين.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 120 لقاح مازال بعضهم في مرحلة التجارب، مشيرًا إلى أن الجائحة تسببت في فصل العالم عن بعضه.



