ميدو: الخطيب وحسن حمدي أكبر مني وتربيت على احترام الكبير

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس أزمته الأخيرة مع أمير مرتضي المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك مؤخرا، بعد الصورة التي قام بنشرها، والتي تجمعه برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثارت غضب جماهير الزمالك.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، أن محمود الخطيب وحسن حمدي وفرج عامر، أكبر منه، وهو تربى على احترام الكبير، متعجبا مما حدث خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه لا يعلم سبب الهجوم عليه.





وأشار:" هل يعقل أن يهاجم شخص ناديه، ولن أقوم باستخدام برنامجي من أجل الهجوم على أشخاص، ولا أحد يستطيع على التشكيك في انتمائي لنادي الزمالك".





وواصل، "البعض استطاع أن يقنع الجمهور بأن الاهلي والزمالك، بينهما "خناقة" وهو أمر عارِ تمامًا من الصحة، الرياضة بتعلمنا الحب واحترام المنافسين قبل أي شئ".



