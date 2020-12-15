هيفاء وهبي تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم بسبب رفضها لقاح "كورونا"
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
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دافعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن نفسها من اتهامات وجهت لها، بعد رفضها تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد.
وأعادت هيفاء وهبي نشر تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لا تقلل هيفاء وهبي من قيمة العلم ولا التقدم الطبي، وإنما هي تقف ضد بعض العلماء الذين أضحوا يتاجرون بالأوبئة، والأدوية غير الناجحة، فقط من أجل المصالح التجارية".
وتابعت التغريدة: "هيفاء وهبي تدافع عن قيمة الإنسان - الكائن المستعبد- الذي أصبح ضحية ومشروع اختبارات حقلية في يد الجشع العلمي!".