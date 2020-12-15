هيفاء وهبي تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم بسبب رفضها لقاح "كورونا"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements

دافعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن نفسها من اتهامات وجهت لها، بعد رفضها تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد. 

وأعادت هيفاء وهبي نشر تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لا تقلل هيفاء وهبي من قيمة العلم ولا التقدم الطبي، وإنما هي تقف ضد بعض العلماء الذين أضحوا يتاجرون بالأوبئة، والأدوية غير الناجحة، فقط من أجل المصالح التجارية". 

وتابعت التغريدة: "هيفاء وهبي تدافع عن قيمة الإنسان - الكائن المستعبد- الذي أصبح ضحية ومشروع اختبارات حقلية في يد الجشع العلمي!".

أخبار تهمك

بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي السابق لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك من جديد للتعاقد مع الساحر في ميركاتو الشتاء

منذ 36 دقيقة

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نيمار متحدثًا عن إصابته: كان من الممكن أن تكون أسوأ

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان