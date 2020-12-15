هيفاء وهبي تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم بسبب رفضها لقاح "كورونا"





دافعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن نفسها من اتهامات وجهت لها، بعد رفضها تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد.





وأعادت هيفاء وهبي نشر تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لا تقلل هيفاء وهبي من قيمة العلم ولا التقدم الطبي، وإنما هي تقف ضد بعض العلماء الذين أضحوا يتاجرون بالأوبئة، والأدوية غير الناجحة، فقط من أجل المصالح التجارية".





وتابعت التغريدة: "هيفاء وهبي تدافع عن قيمة الإنسان - الكائن المستعبد- الذي أصبح ضحية ومشروع اختبارات حقلية في يد الجشع العلمي!".