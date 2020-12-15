أحمد كريمة لـ "الإبراشي": والله لن تنتزع مني فتوى تخالف شرع الله

انتقد الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، الإعلامي وائل الإبراشي عند دفاعه عن عدم وقوع الطلاق الشفوي، قائلا: "والله لن تنتزع مني فتوى تخالف شرع الله".





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان الطلاق الشفوي يقع، وتوثيق الطلاق لا يمكن أن نلغيه، معقبًا: "من الذي يلغي القرآن، ويلغي اجماع الأئمة، ويلغي الأزهر".



